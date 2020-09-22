مسئولة: فيضان قادم ومخاطره لنهاية شهر أكتوبر

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فيضان
الثلاثاء، 22-09-2020 09:58 ص إيمان هاني
كشفت الدكتورة إيمان سيد، رئيس مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الرى، خطة مسبقة للتعامل مع الفيضانات المتوقعة التى يمكن لها أن تؤثر على أراضى طرح النهر، التى يستخدمها بعض المواطنين، معقبة: "هذا إنذار مبكر خوفًا من وقع خسائر اقتصادية على المواطنين".

وأكدت إيمان سيد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم إعداد خرائط للمناطق التى ستشهد ارتفاع فى منسوب المياه بنهر النيل وتم التنبيه على أصحاب المزارع السمكية أو المزارعين الواقعين بهذه المناطق، مشيرة إلى أن الإنذار مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر.

وتابعت: "الدولة استخدمت التقنيات الحديثة فى رسم خريطة للمناطق التى ستشهد ارتفاع فى منسوب مياه نهر النيل جراء الفيضانات المرتقبة، معقبة: "لا يوجد بنايات هامة على أراضى طرح النيل، ولكن بعض المواطنين من الصيادين والزراعيين يستخدمون هذه الأراضي".

 

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