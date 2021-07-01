الخميس 01 يوليه 2021
توقيت مصر 17:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بمايوه أحمر جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

مسؤولة بدولة عربية تدعو لإصدار فتوى بإلغاء عيد الأضحى

عرض مجنون من «أسوأ فريق في العالم» لضم ميسي

مفاجأة.. إكرامي يصدم رمضان صبحي ونجله: أتمنى فوز الأهلي على بيراميدز

كاميرا مراقبة توثق لحظة محاولة شاب اغتصاب فتاة في الشارع

سجن فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة «الاستعباد الجنسي»

أمير سعودي يفتح النار على العلمانيين: سفهاء وصل بهم الغباء إلى هذا الحد

النائب العام: التحفظ على أموال حسن راتب

فنانة شهيرة تتلقى هدية غريبة من رجل أعمال سعودي (فيديو)

محمد بن سلمان يأمر بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

ADS
 

مسؤولة بدولة عربية تدعو لإصدار فتوى بإلغاء عيد الأضحى

640
.
Native
الخميس، 01-07-2021 04:44 م
اقترحت معتمد حي الرياض بسوسة في تونس، بدور جغام ضميد، على وزارة الشؤون الدينية إصدار فتوى تقضي بإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة.
ودعت ضميد، خلال اجتماع اللجنة الجهوية المنعقد اليوم الخميس، بمقر ولاية سوسة إثر تطور الوضع الوبائي واكتشاف الطفرة الهندية بـ 5 معتمديات بالجهة، إلى "تخصيص الأموال المخصصة لشراء الأضحية من قبل كل عائلة لتوفير العنصر البشري للمستشفيات وشراء أجهزة التنفس".
ومددت الحكومة التونسية، قبل يومين، ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

نائب بالشيوخ: " 30 يونيو " صححت المسار ضد سماسرة الأوطان

وزيرة التضمن الاجتماعي

وزيرة التضامن تشهد إطلاق خطة العمل الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير السياحة والآثار و وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

وزير السياحة والآثار يلتقي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية