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مرض خطير يهاجم بسمة وهبة .. والإعلامية تروي التفاصيل

بسمة وهبة
بسمة وهبة
 
الإثنين، 12-10-2020 01:28 م إيمان هاني

روت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل مرضها ، قائلة :" إنها كانت تعاني من مشاكل في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وهي حالة ليست نادرة ولكنها في غاية الصعوبة".
وأضافت "وهبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، قائلة :" ربنا كرمنى بطبيب إنجليزي استطاع اكتشاف حالتى، وتحسنت على يده بفضل الأدوية  التي وصفها لي ولم أشعر بالأعراض لمدة شهر".
وتابعت :"أنا فى نعمة وفضل من الله والحمد لله"، المشكل الثانية إن النزيف كان نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية، والتي لم يكن من المفروض تواجدها لدى بسبب كونى مريضة سرطان".
وأشارت  إلى أن الطبيب الإنجليزي قام بإجراء التحاليل اللازمة، وأرسله إلى أمريكا، لأن ذلك المعمل غير موجود فى لندن، حتى يعطيهم طريق العلاج الصحيح، مردفة" فى كل الأحوال أنا فى نعمة وفضل من الله".

 

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