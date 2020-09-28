ردت ريهام عبد الفتاح، المرشحة عن دائرة ومركز ومدينة أسيوط، عن قرار استبعادها من الترشح بسبب الحشيش، قائلة: "إن نسبة المخدر التي وجدت في التحليل الخاص بها الدم ضعيفة جدًا، وقد تكون ناتجة من شم رائحة بعض الدخان الذي يحمل الحشيش، مشيرة إلى أن العينة التي أخذت منها أكدت أنها إيجابية لمخدر الحشيش.



وأضافت "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأنها طالبت بأخذ عينة جديدة للتأكد من صحة العينية، ولكن تم رفض، طالبها.



وأكدت أنها قامت بإعداد تحليل مخدرات في معمل المختبر، ودخلت معها الطبيبة الحمام، للتأكد من أن العينة خاص بها، وثبت أنها العينية سلبية وأنها لا تتعاطي مخدر الحشيش، معقبة: "القول بأن أتعاطي مخدر الحشيش أمر مشين لي ولعائلتي".





