الجمعة، 18-09-2020
10:28 ص
إيمان هاني
انتقد الدكتور
فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، إجراء عملية جراحية لـ"فرخة"
بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح.
وقال خلال مداخلة
هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش
ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة
"المحور
"، : "تعلمنا إن العمليات تكون على حسب القيمة الاقتصادية للحيوان،
والعمليات تكون للطيور النادرة كالصقور والحيوانات كالخيول وغيرها، لكن حسب التكلفة،
وكان من الأفضل توجيه صاحب الفرخة لأوجه أخري".
وأوضح مدير الطب
البيطري في محافظة البحر الأحمر، أن الأطباء الذين أجروا العملية لا يعملون تحت مظلة
الحكومة، ساخرا:" ما المردود الاقتصادي لهذه الفرخة؟".