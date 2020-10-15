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مدرس يقفز من الطابق الثالث و السبب صادم

أرشيفي
أرشيفية
 
الخميس، 15-10-2020 10:49 ص إيمان هاني

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على قفز مدرس من الطابق الثالث بعد علمه بوجود حملة أمنية على سنتر للدروس الخصوصية، قائلة:" إنها حادثة مخيفة جدًا، والمدرس أصيب بكسور كبيرة وحالته خطيرة".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، بأن الدولة تلاحق "السناتر" من أجل تطوير العملية التعليمية، معقبًا: "السناتر أصبحت بديلًا للمدارس، وعدم إغلاقها قد يؤدي إلى موت التعليم في مصر".

وتابع:" هناك تعليمات للمحافظين بالإغلاق الفوري لـ"السناتر" بشكل مشدد، مشيرًا إلى أن إعادة الاعتبار للمدارس يكون بإغلاق كل "السناتر".


 

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