مدرس يقفز من الطابق الثالث و السبب صادم

الخميس، 15-10-2020
10:49 ص
إيمان هاني
عقب الإعلامي وائل
الإبراشي
، على قفز مدرس
من الطابق الثالث بعد علمه بوجود حملة أمنية على سنتر للدروس
الخصوصية، قائلة:" إنها حادثة مخيفة جدًا، والمدرس
أصيب بكسور كبيرة وحالته خطيرة".
وأضاف "الإبراشي
"،
خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى
"، بأن
الدولة تلاحق "السناتر" من أجل تطوير العملية التعليمية، معقبًا: "السناتر
أصبحت بديلًا للمدارس، وعدم إغلاقها قد يؤدي إلى موت التعليم في مصر".
وتابع:" هناك
تعليمات للمحافظين بالإغلاق الفوري لـ"السناتر" بشكل مشدد، مشيرًا إلى أن
إعادة الاعتبار للمدارس يكون بإغلاق كل "السناتر".