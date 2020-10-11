مدبولي يعلن أخبار سارة عن معدل النمو في مصر

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أن مصر حققت نسبة نمو إيجابية بالرغم من تحديات فيروس " كورونا" المستجد .

وأضاف خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة والتي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خلال عشرينات القرن الماضي كانت نسبة الفقر في الريف 75% و كانت معدلات الأمية تتجاوز 85% ، حسبما نشرت " الوفد " .

كما أشار إلي أن مصر عانت من عدم الاستقرار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 مضيفا الحروب التى خاضتها بالقرن الماضي خلال 17 عام إلي جانب سلسلة من الحروب التي أثرت علي مسيرة التنمية بدأ من عام 1956 ، مؤكدا أن مصر حاليا تمكنت من تحقيق نسبة نمو إيجابية .