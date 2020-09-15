الثلاثاء، 15-09-2020
09:47 ص
إيمان هاني
كشف
مختار نوح
، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود اختلاف بين الجزيرة وقناتي
مكملين والشرق، قائلا :"هذا الاختلاف ليس اختلاف مهارات ولكنه اختلاف ممولين".
وأضاف
"نوح" في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي
سي"، قائلا : " الإعلامي الإخواني محمد ناصر
يحتضر الآن، وقناة مكملين لم
تعد تستطيع إكمال فقرة صحيحة، والشعب المصري لم يعد يصدق ما تذيعه".
وتابع:
"أيمن نور تورط وحله الوحيد هو اللجوء السياسي، وتركيا لا تملك حاليًا سوى الضغط
على مصر من أجل قبول التفاوض حتى لا تعود من ليبيا وسورية بطريقة مزرية للغاية".
و
واصل حديثه قائلا :"الحل الوحيد لتركيا هو حل الخلافات مع مصر، وتقوم حاليًا بتوظيف
تنظيم الإخوان لخدمة مصالحها الاقتصادية".