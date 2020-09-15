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مختار نوح : " هذا الإعلامي يحتضر الآن "

المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية
نوح
الثلاثاء، 15-09-2020 09:47 ص إيمان هاني
كشف مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود اختلاف بين الجزيرة وقناتي مكملين والشرق، قائلا :"هذا الاختلاف ليس اختلاف مهارات ولكنه اختلاف ممولين".
وأضاف "نوح" في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا : " الإعلامي الإخواني محمد ناصر يحتضر الآن، وقناة مكملين لم تعد تستطيع إكمال فقرة صحيحة، والشعب المصري لم يعد يصدق ما تذيعه".

وتابع: "أيمن نور تورط وحله الوحيد هو اللجوء السياسي، وتركيا لا تملك حاليًا سوى الضغط على مصر من أجل قبول التفاوض حتى لا تعود من ليبيا وسورية بطريقة مزرية للغاية".
و واصل حديثه قائلا :"الحل الوحيد لتركيا هو حل الخلافات مع مصر، وتقوم حاليًا بتوظيف تنظيم الإخوان لخدمة مصالحها الاقتصادية".


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