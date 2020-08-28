محمود عزت .. 6 سنوات اختفاء داخل فيلا قرب وزارة الداخلية

الجمعة، 28-08-2020
01:41 م
عبد القادر وحيد
اختار القيادي الإخواني محمود عزت
القائم بأعمال المرشد العام
لتنظيم الإخوان، الاختباء بمحيط مقر وزارة الداخلية وكلية الشرطة.
وقام عزت باستئجار فيلا بمنطقة التجمع
الخامس، على بعد 2
كيلومتر من مقر الوزارة والأكاديمية.
وبحسب ما نقلته الوطن عن التحريات الأمنية فإن الفيلا
التي
ضبط فيها الإرهابي محمود عزت
بمحيط مقر وزارة الداخلية وتبعد مئات الأمتار وجرى بناؤها
منذ 6 سنوات.
وتقع الفيلا
في دائرة قسم التجمع
الخامس بالقاهرة الجديدة،
وهي مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين.
وبحسب التحريات فقد جرى تشطيب الدور الأول فقط من الفيلا
،
حيث كان يقيم بالفيلا
أحد أقارب محمود عزت
.
وتقع الفيلا
بالقرب من عدد كبير من مشاهير المجتمع المصري،
حيث جرى ضبطه من خلال جهاز الأمن الوطني.