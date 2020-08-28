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محمود عزت .. 6 سنوات اختفاء داخل فيلا قرب وزارة الداخلية

محمود عزت
مكان اختفاء محمود عزت
 
الجمعة، 28-08-2020 01:41 م عبد القادر وحيد
اختار القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان، الاختباء بمحيط مقر وزارة الداخلية وكلية الشرطة.
وقام عزت باستئجار فيلا بمنطقة التجمع الخامس، على بعد 2 كيلومتر من مقر الوزارة والأكاديمية.
وبحسب ما نقلته الوطن عن التحريات الأمنية فإن الفيلا التي ضبط فيها الإرهابي محمود عزت بمحيط مقر وزارة الداخلية وتبعد مئات الأمتار وجرى بناؤها منذ 6 سنوات.
وتقع الفيلا في دائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهي مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين.
وبحسب التحريات فقد جرى تشطيب الدور الأول فقط من الفيلا، حيث كان يقيم بالفيلا أحد أقارب محمود عزت.
وتقع الفيلا بالقرب من عدد كبير من مشاهير المجتمع المصري، حيث جرى ضبطه من خلال جهاز الأمن الوطني.

 

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