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محمد موسى لرئيس الوزراء : بناشد فيك روح الأب والإنسان انقذهم

الإعلامي محمد موسي
محمدموسي
 
الجمعة، 02-10-2020 10:45 م إيمان هاني
استغاث أحمد علي أحمد، والد شابين يعانيان من مرض جلدي نادر برئيس مجلس الوزراء من أجل انقاذ أبنائه.
و قال  الأب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، عاوز صوتي يوصل لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن معاناة أولادي من مرض جلدي نادر، لم يستطع أحد تشخيصه.
وأوضح أن ابنيه محمد ومحمود بدأت بعد ولادتهما بعام واحد، معقبا :"أنا راجل بسيط لا أستطيع الإنفاق على علاجهما، وذهبنا إلى جميع المستشفيات ولم يستطع الأطباء علاجهما، وتطور الأمر وأصبحا يعانيان من مشكلات في العين بسبب هذا المرض النادر".
من جانبه، ناشد الإعلامي محمد موسى، رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بالتدخل السريع من أجل إنقاذ الشابين، مضيفا: "بناشد فيك روح الأب والإنسان انقذهم" من لإنقاذ الشباب من تلك المعاناة.


 

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