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محمد على خير: افتكرناها أخدت شنطتها ومشيت

يييييييي
محمد على خير
 
الجمعة، 20-11-2020 09:59 ص إيمان هاني

أكد الإعلامى محمد على خير، أن فيروس كورونا عادت بقوة، فأمس سجلنا 325 حالة، وبالتالى الزيادة حوالى 50 %، وما هو ما يعيدنا للأرقام الكبيرة.
وأضاف خير، فى "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، قائلا: "كنا بنعتقد أن الكورونا خدت شنطتها ومشيت، لكن للأسف الكورونا رجعت"، والدكتور مصطفى مدبولى، ربما يطل علينا كل أسبوع، وفى المقابل، أن وزارة الأوقاف، أكدت أن دخول المسجد بالكمامة وبإجراءات احترازية، وربما يتم غلق المساجد مرة أخرى.
وتابع:" دار الإفتاء أكدت أن الشخص إذا خشى على نفسه من كورونا، يجوز له صلاة الجمعة فى المنزل، وعدم أداءها فى المساجد، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، من الأفضل ألا يصلوا فى المساجد".
 

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