الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير" يكشف أسماء حكام مباريات نهائى أفريقيا

ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

مفاوضات جديدة لسد النهضة بين وزراء الدول الثلاثة اليوم

القصر الملكي يعلن إصابة الأمير بفيروس " كورونا"

قفزة للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

جهاز الفراعنة يعلن أسماء لاعبى الأهلى لمعسكر توجو

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

ADS
 

محدش يسافر .. تحذير عاجل من محافظ البحر الأحمر للموطنين

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر
اللواء عمرو حنفي
 
الإثنين، 02-11-2020 10:59 ص إيمان هاني
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن السيول تسببت في غلق طريق الغردقة – الزعفرانة في الاتجاهين.
وأوضح حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن سيول البحر الأحمر قوية جدا وبدأت من الكيلو 60 وتسببت في جرف أتوبيس ركاب كانت متوجه إلى الغردقة ويقل 25 راكبا، فضلا عن جرف أتوبيس آخر في الاتجاه العكسي.
وتابع:" تم إجلاء ركاب الأتوبيسين وتوفير سيارات لإيصالهم إلى جهاتهم، مشيرا إلى انه من المتوقع ازدياد السيول ليل اليوم وغدا".
وناشد المواطنين بعدم التحرك اليوم نظرا لصعوبة التنقل في ظل السيول حتى تتحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى غلق طريق الشيخ فضل تجاه المنيا، وطريق سفاجا بني سويف، وطريق القصير – قفط.

 

إقرأ ايضا

وزير المالية

إجراء جديد حول مكافأة الامتحانات.. يكشفه وزير المالية

اشرف زكي

تعليق ناري من نقيب الممثلين على فساتين "الجونة"

المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة

أول تعليق لـ "قضاة مصر" على واقعة طفل المرور

أخبار متعلقة

الإعلامي حمدي رزق

حمدي رزق: إذا حدث هذا الأمر سيكون نكبة على مصر

ببببببببببببببببببببببببب

مستشار رئيس: الثلاجات والغسالات ستتحول لأجهزة ذكية قريبا

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى مهاجمًا ماكرون: «إلا النبي محمد.. رسولنا خط أحمر»

كبار السن فى الانتخابات

محافظ الأقصر: الإقبال على التصويت في الانتخابات غير مسبوق

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

متى يلجأ الزوجين للطلاق.. المفتي يجيب

الانتخابات

رسالة عاجلة من "الوطنية للانتخابات " لـ الناخبين