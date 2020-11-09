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محافظ مطروح عن الأمطار: المياه دخلت المقابر

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب
 
الإثنين، 09-11-2020 08:59 ص إيمان هاني

عقب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، علي موجة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد ، قائلا :"  كميات الأمطار التى هطلت على المحافظة فاقت التوقعات، ومنذ الأمس نسيطر على المياه حتي لا تدخل شوارع مطروح".
وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا :" بعض المقابر تضررت من خلال المياه ولأن المقابر لها حرمة عملنا على صرف المياه، وركزنا في محيط المقابر، وبعدها قمنا برفع المياه من الشوارع، معقبا:" غدًا سيتم التخلص من المياه وسيعود كل شيء كما كان".
وأوضح محافظ مطروح، أن حالة الطقس ستستمر حتي يوم الأربعاء المقبل، قائلا:" سيتم تلبية مطالب الأهالي وننتظر الانتهاء من رفع المياه وعودة الحياة لطبيعتها".

 

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