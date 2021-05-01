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محافظ القاهرة يوجه رسالة عاجلة لسكان العاصمة ويُحذر

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محافظ القاهرة
 
السبت، 01-05-2021 10:46 ص المصريون
وجه اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة رسالة هامة لمواطني العاصمة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
وقال محافظ القاهرة للمواطنين:" توخوا الحذر واستمروا فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا بما فيها التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات والبعد عن الأماكن المزدحمة وتجنب العزومات وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين" .
كان اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر غلق جميع الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا .
 كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.
وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة  تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة ، مع متابعة  الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورا .
كما شدد المحافظ  على  تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.
 

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