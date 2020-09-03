محافظ الغربية لأصحاب العقارات المخالفة: إحنا مبنهزرش

الخميس، 03-09-2020
09:41 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور طارق رحمي
، محافظ الغربية
، أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين، بعد تخفيض رسوم دفع التصالح في مخالفات البناء من 30 إلى 40 % من الرسوم
حسب المنطقة بالمحافظة.
وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"
مع الإعلامي أحمد موسى
، على قناة "صدى البلد
"، أنه تم رصد 795 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وهناك أعداد كبيرة استغلوا أزمة كورونا وتم تحويلهم إلى النيابة
بواقع 30 حالة شهريًا.
وتابع: "الردع والإزالات المتكررة أقنع الناس إننا مابنهزرش، ولن
تتهاون في التعدي على أملاكها، وهو ما دفع المخالفين بالتقدم للتصالح، خاصة في ظل التخفيضات
عن الأرقام السابقة"