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محافظ الغربية لأصحاب العقارات المخالفة: إحنا مبنهزرش

محافظ الغربية
محافظ الغربية
 
الخميس، 03-09-2020 09:41 ص إيمان هاني
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين، بعد تخفيض رسوم دفع التصالح في مخالفات البناء من 30 إلى 40 % من الرسوم حسب المنطقة بالمحافظة.
وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أنه تم رصد 795 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وهناك أعداد كبيرة استغلوا أزمة كورونا وتم تحويلهم إلى النيابة بواقع 30 حالة شهريًا.
وتابع: "الردع والإزالات المتكررة أقنع الناس إننا مابنهزرش، ولن تتهاون في التعدي على أملاكها، وهو ما دفع المخالفين بالتقدم للتصالح، خاصة في ظل التخفيضات عن الأرقام السابقة"

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