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محافظ الشرقية عن موجة الطقس السيئة: مستعدين لأي حاجة

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
ممدوح غراب
 
الخميس، 18-02-2021 10:18 ص إيمان هاني
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأمطار متوسطة على محافظة الشرقية، وتم رفع أقصى درجات الاستعداد في كل المراكز لمواجهة الطقس السيء.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، ، أنه متواجد الآن في غرفة العمليات بالمحافظة، ولم يتم استقبال أي أخبار مقلقة بسبب الطقس السيء مثل قطع الطرق أو سقوط أعمدة إنارة أو حدوث ماس كهربائي.
وتابع:" المحافظة تعاملت مع تجمعات المياه بشكل فوري، وتم الطلب من رؤساء القرى والمراكز بالتحرك داخل القرى، خاصة ان معظم القرى والنجوع ذات طبيعة طينية ، معقبا:" مستعدين لأي حاجة".
 

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