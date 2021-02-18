محافظ الشرقية عن موجة الطقس السيئة: مستعدين لأي حاجة

الخميس، 18-02-2021
10:18 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور ممدوح غراب
، محافظ الشرقية
، أن الأمطار متوسطة على محافظة الشرقية
، وتم رفع
أقصى درجات الاستعداد في كل المراكز لمواجهة الطقس السيء.
وأضاف
"غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"،
المذاع على الفضائية "الأولى"، ، أنه متواجد الآن في غرفة العمليات بالمحافظة،
ولم يتم استقبال أي أخبار مقلقة بسبب الطقس السيء مثل قطع الطرق أو سقوط أعمدة إنارة
أو حدوث ماس كهربائي.
وتابع:" المحافظة تعاملت مع تجمعات المياه بشكل
فوري، وتم الطلب من رؤساء القرى والمراكز بالتحرك داخل القرى، خاصة ان معظم القرى والنجوع
ذات طبيعة طينية ، معقبا:" مستعدين لأي حاجة".