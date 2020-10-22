الخميس 22 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كارثة..حريق تنومة بالسعودية يدمر كل من حوله ومحاولات لإخماده

محمد عادل حكما للقاء الاتحاد والمقاولون بالكأس

"أسوان" يختار "الشيشينى" لتدريب الفريق بالموسم الجديد

الفقي: مصر و اليونان بينهم كيمياء خاصة

الجبالي: 6 أكتوبر رئة وطنية نتنفس بها

بعد زيادة رواتب المعلمين ..قرار عاجل من وزير التعليم

بعد إقالتها من المحافظ.. المعلمين: تكرم مديرة المدرسة

أكثر شراسة.. خبر غير سار بشأن فيروس كورونا

معلومات تهمك عن سرطان الثدي و تأثيره علي العلاقة الحميمة

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

Ads
 

محافظ الشرقية عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: لن نسمح بالفكر المتطرف

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
 
الخميس، 22-10-2020 10:34 ص إيمان هاني

عقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على محاولة إجبار معلمة لطالبة في مدرسة بلبيس الرسمية للغات على ارتداء الحجاب، قائلا :" عندما علم هذه الشكوى تم التوجيه بتشكيل لجنة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، للكشف عن الحقائق، وسيتم اتخاذ إجراء صارم إذا أدانت اللجنة المدرسة".
وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأن المحافظة لا تجبر أحد على ارتداء الحجاب، ولن تسمح لأحد بالترويج لأي توجه متشدد داخل المدارس.
وتابع:" هذا الأمر ملحوظ في بعض المدارس، ويكون ملفت بصورة كبيرة في المدارس الابتدائية، ولكن المحافظة تتابع هذا الأمر حفاظًا على المدارس من التيارات المتطرفة".

 

إقرأ ايضا

يببببببببببب

فتاة تبكي " أحمد موسى" على الهواء

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: قلبي يتمزق

مصطفى الفقي

الفقي: مصر و اليونان بينهم كيمياء خاصة

أخبار متعلقة

فلللللللللل

فتاة تفقد بصرها بسبب عملية تنظيف البشرة ..شاهد التفاصيل

أرشيفي

مدرس يقفز من الطابق الثالث و السبب صادم

يييييييييييي

" البيئة عن نفوق 11 دولفين بالبحر الأحمر : انتحروا

الإبراشي

الإبراشي : "المسئول دا عايز يلبسنا العمة"

محمد صلاح واللاعب الإسرائيلي

لم يتصل بها .. ميار الشريف تكشف ما حدثها بينها وبين محمد صلاح

ررررررررررررررررر

مرشحة: "نسبة المخدر ضعيفة جدًا عندى"