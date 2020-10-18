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محافظ الدقهلية يجبر مسئولة علي تنظيف شبابيك فصل دراسي

محافظ الدقهلية يجبر مسئولة علي تنظيف شبابيك فصل دراسي

الإعلامي محمد الباز
الباز
 
الأحد، 18-10-2020 12:32 م إيمان هاني


استنكر الإعلامي محمد الباز ، واقعة إجبار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، مديرة مدرسة على خلع شبابيك بعض الفصول وتنظيفها.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، :" إن مديرة المدرسة ليس من شأنها خلع الشباب وتنظيفه بنفسها، كان من الأفضل توجيه لوم لمديرة المدرسة على عدم إشرافها على نظافة المدرسة، معقبا:" كنت أتمنى ما شوفش منظر زي ده في مدارسنا".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لمحافظ الدقهلية وهو يجبر مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمدينة دكرنس على خلع شباك ألوميتال لتنطيفه بعدما أخبرته أنها نقلت فصل الحضانة منه لأنه مظلم ثم أقالها من منصبها قائلا: "أنتي مديرة فاشلة".


 

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