الخميس 22 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز مطروح.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه والسبب صادم

«الحريري» رئيسًا للحكومة اللبنانية للمرة الرابعة

«لم نوافق»..أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الوداد

حقيقة عدم إجادة حسن شاكوش للقراءة والكتابة

الأهلى بدون إصابات قبل مواجهة الوداد

جنى عمرو دياب تثير الجدل مجدداً والسبب!!

بالأسماء .. "البدرى" يعلن قائمة المحترفين

"استادات" تستحوذ على 70 % من مصر المقاصة

جدول مباريات الدوري السعودي والمباريات الناقلة

لهذا السبب احمد زاهر مازال يحصد الجوائز

Ads
 

محافظ الدقهلية عن المديرة المقالة: لم أكن قاسيًا معها وتلقيت تهديدات

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار،
 
الخميس، 22-10-2020 11:52 ص إيمان هاني

نفى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التنمر على مديرة مدرسة عمر مكرم ، قائلا: " لم أكن قاسيا مع مديرة مدرسة عمر مكرم، أنا عندي أخت وزوجة وبنتين ولم أقصد إهانة المعلم".
وروى مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد تفاصيل واقعة تفقده لمدرسة عمر مكرم وتوقيع عقوبة على المديرة قائلا:  "دخلت مدرسة عمر مكرم بشكل مفاجئ خلال جولة
تفقدية وللأسف لم أجد أي مظاهر لاستقبال العام الدراسي، معقبا:" المدرية حولت فصل كي جي كمكتب خاص بها".
وتابع : "سألت المديرة عن سبب تحويل الفصل إلى مكتب، فأخبرتني أن النور لا يدخل الفصل، فتساءلت عن سبب عدم تنظيف الشباك فأخبرتني بعدم وجود عمال وقمت بإزالة الشباك بنفسي وطالبتها بأن تقوم بنفس الفعل"، مردفا: "الحقائق زيفت والموضوع حول إلى قصة أخرى".
وواصل: "أكن كل الاحترام لكافة المعلمين وبين الوظيفة التنفيذية والإدارية، فهي ليست للتكريم أو التشريف"، مؤكدا أن قصد بلفظ "فاشلة" إداريا وليس في المطلق بدليل إخبارها أنها ستعود لعملها الأصلي كمعلمة لغة عربية، لافتا إلى أن تلقى تهديدات عبر الواتساب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إقرأ ايضا

يببببببببببب

فتاة تبكي " أحمد موسى" على الهواء

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: قلبي يتمزق

مصطفى الفقي

الفقي: مصر و اليونان بينهم كيمياء خاصة

أخبار متعلقة

يببببببببببب

فتاة تبكي " أحمد موسى" على الهواء

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

بعد إقالتها من المحافظ.. المعلمين: تكرم مديرة المدرسة

الإعلامي محمد الباز

محافظ الدقهلية يجبر مسئولة علي تنظيف شبابيك فصل دراسي

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

محافظ الإسكندرية عن هدم فنار العجمي: راحة المواطن تهمنا

هيلارى كلينتون

ما علاقة كلينتون... مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

شوقي علام

المفتي: قضية النقاب ليست دينية