محافظ الدقهلية عن المديرة المقالة: لم أكن قاسيًا معها وتلقيت تهديدات

الخميس، 22-10-2020
11:52 ص
إيمان هاني
نفى الدكتور أيمن مختار
، محافظ الدقهلية
،
التنمر على مديرة مدرسة عمر مكرم ، قائلا: " لم أكن قاسيا مع مديرة مدرسة عمر
مكرم، أنا عندي أخت وزوجة وبنتين ولم أقصد إهانة المعلم".
وروى مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي
أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد
تفاصيل واقعة تفقده
لمدرسة عمر مكرم وتوقيع عقوبة على المديرة قائلا: "دخلت مدرسة عمر مكرم بشكل مفاجئ خلال جولة
تفقدية وللأسف لم أجد أي مظاهر لاستقبال
العام الدراسي، معقبا:" المدرية حولت فصل كي جي كمكتب خاص بها".
وتابع : "سألت المديرة عن سبب تحويل
الفصل إلى مكتب، فأخبرتني أن النور لا يدخل الفصل، فتساءلت عن سبب عدم تنظيف الشباك
فأخبرتني بعدم وجود عمال وقمت بإزالة الشباك بنفسي وطالبتها بأن تقوم بنفس الفعل"،
مردفا: "الحقائق زيفت والموضوع حول إلى قصة أخرى".
وواصل: "أكن كل الاحترام لكافة المعلمين
وبين الوظيفة التنفيذية والإدارية، فهي ليست للتكريم أو التشريف"، مؤكدا أن قصد
بلفظ "فاشلة" إداريا وليس في المطلق بدليل إخبارها أنها ستعود لعملها الأصلي
كمعلمة لغة عربية، لافتا إلى أن تلقى تهديدات عبر الواتساب وتم اتخاذ الإجراءات
القانونية.