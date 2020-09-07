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محافظ البحر الأحمر: نسب التصالح على مخالفات البناء فوق ما نتصور

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محافظ البحر الأحمر: نسب التصالح على مخالفات البناء فوق ما نتصور
 
الإثنين، 07-09-2020 09:37 م

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن حجم إزالة التعديات على أراضي الدولة بلغ 75%، كما وصلت نسبة التصالح في مخالفات البناء 50% على مستوى المحافظة.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن نسبة التخفيضات في قيمة التصالح في مخالفات البناء تراوحت من 30 إلى 40% في بعض الأماكن، بناءً على تعليمات رئاسة الوزراء. 

وأشار إلى أنه عقب قرار المحافظة بتخفيض قيمة التصالح، زادت نسبة الإقبال على مكاتب التصالح خلال الـ48 ساعة الماضية، معقبًا: "حققنا مستوًا متقدمًا فوق ما كنا نتصور".

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