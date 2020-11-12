محافظ البحر الأحمر عن حادث أتوبيس مرسى علم: السواق أخد قرار غلط

الخميس، 12-11-2020
01:42 م
كشف
اللواء عمرو حنفي
، محافظ البحر الأحمر
، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس ركاب في طريق (القصير-
مرسى علم)،قائلا :" السواق أخد قرار غلط".
وأوضح
"حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث
في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن سائق الأتوبيس كان في
طريقه إلى سفاجا من القصير، وقرر العودة فجأة للقصير ما تسبب في الحادث.
وأكد
، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصير وتقديم الرعاية الكاملة لهم، لافتًا
إلى أن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات باستثناء 9 مصابين فقط، وحالتهم مستقرة،
لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تحقيقات مع السائق فور تعافيه.