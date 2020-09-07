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محافظ البحر الأحمر عن السيول : أنا مستعد

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
 
الإثنين، 07-09-2020 10:58 ص إيمان هاني
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه لا يوجد أية خسائر في الأرواح أو المعدات والمنازل لديه بالمحافظة جراء السيول الشديدة التي ضربت المحافظة مؤخرًا، قائلا: " أنا مستعد لأي شيء".

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلا :"الأمطار حاليًا متوقفة ولكن المحافظة مستعدة لأي هطول للإمطار مرة أخرى، و لا يوجد ما يشير إلى استمرار السيول، ولكننا مستعدون، معقبا:" أنا بطمن الجميع مفيش خسائر تمامًا عندي".

و أوضح محافظ البحر الأحمر، إلى أن القطع الذي طال طريق طريق "سوهاج – سفاجا"، جارٍ إصلاحه الآن وهو يعمل بحارة واحدة فقط.


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