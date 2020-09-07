محافظ البحر الأحمر عن السيول : أنا مستعد

الإثنين، 07-09-2020
10:58 ص
إيمان هاني
أكد
اللواء عمرو حنفي
، محافظ البحر الأحمر
، أنه لا يوجد أية خسائر في الأرواح أو المعدات
والمنازل لديه بالمحافظة جراء السيول
الشديدة التي ضربت المحافظة مؤخرًا، قائلا:
" أنا مستعد لأي شيء".
وأضاف
"حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي
وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلا :"الأمطار حاليًا متوقفة ولكن
المحافظة مستعدة لأي هطول للإمطار مرة أخرى، و لا يوجد ما يشير إلى استمرار السيول
،
ولكننا مستعدون، معقبا:" أنا بطمن الجميع مفيش خسائر تمامًا عندي".
و
أوضح محافظ البحر الأحمر
، إلى أن القطع الذي طال طريق طريق "سوهاج – سفاجا"،
جارٍ إصلاحه الآن وهو يعمل بحارة واحدة فقط.