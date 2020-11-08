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محافظ الإسكندرية للمواطنين: مفيش خروج إلا للضرورة

محمد الشريف محافظ الإسكندرية
محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
 
الأحد، 08-11-2020 09:30 ص إيمان هاني

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستعد دائما للنوات الشتوية بداية من شهر مارس من كل عام.
وتابع "الشريف"، خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن كمية الأمطار المتساقطة على الإسكندرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار السنوات الماضية نتيجة التغييرات المناخية.
وأكد محمد الشريف أن كمية الأمطار التي تساقطت على الإسكندرية تفوق العام الماضي والسابق، وهطلت في وقت قصير، مطالبا المواطنين عدم النزول إلى الشوارع إلا حال الضرورة القصوى خاصة مع سقوط أمطار غزيرة بداية من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأحد.

 

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