محافظ الإسكندرية عن مخالفات البناء : حبسنا الحوت الكبير

الإثنين، 14-09-2020
01:19 م
إيمان هاني
أكد
محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف
عن المواطنين، معقبا :" تم بناء على توجيهات الرئيس تخفيض أسعار التصالحات إلى
40% ".
وأضاف
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد
، مع
الإعلامي أحمد موسى
، قائلا :" الإقبال من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح
في مخالفات البناء
ازداد بعد خطاب رئيس الوزراء".
وتابع:
" أحد المخالفين يمتلك 23 برجًا ما بين 19 و20 طابقًا تتجاوز قيمتها المليار جنيه
وهو الآن محبوس على ذمة النيابة العسكرية، والأرض مملوكة للدولة والأوقاف.
وواصل
حديثه، قائلا:" هناك حيتان كبيرة ارتكبت المخالفات ومنهم من دفع قيمة التصالح
200 مليون جنيه ومن دفع 100 مليون ، معقبا :"حبسنا الحوت الكبير".