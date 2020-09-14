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محافظ الإسكندرية عن مخالفات البناء : حبسنا الحوت الكبير

محافظ الإسكندرية عن مخالفات البناء : حبسنا الحوت الكبير

محمد الشريف
محافظ الإسكندرية
الإثنين، 14-09-2020 01:19 م إيمان هاني
أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن المواطنين، معقبا :" تم بناء على توجيهات الرئيس تخفيض أسعار التصالحات إلى 40% ".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا :" الإقبال من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ازداد بعد خطاب رئيس الوزراء".
وتابع: " أحد المخالفين يمتلك 23 برجًا ما بين 19 و20 طابقًا تتجاوز قيمتها المليار جنيه وهو الآن محبوس على ذمة النيابة العسكرية، والأرض مملوكة للدولة والأوقاف.
وواصل حديثه، قائلا:" هناك حيتان كبيرة ارتكبت المخالفات ومنهم من دفع قيمة التصالح 200 مليون جنيه ومن دفع 100 مليون ، معقبا :"حبسنا الحوت الكبير".

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