محافظ الأقصر: الإقبال على التصويت في الانتخابات غير مسبوق

السبت، 24-10-2020
12:20 م
إيمان هاني
أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر
، أن كل لجان انتخابات
مجلس النواب فتحت في مواعيدها المحددة لاستقبال الناخبين بمحافظة الاقصر.
وأضاف "ألهم"، خلال اتصال هاتفي في التغطية الخاصة
على قناة صدى البلد
، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، أن هناك إقبال
شديد من قبل المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في بعض المناطق، متوقعا أن تكون نسبة التصويت
مرتفعة.
وأوضح محافظ الأقصر
، أن الإقبال اليوم يفوق نسبة الإقبال
في انتخابات الشيوخ وربما يفوق كل الاستحقاقات السابقة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات
السلامة والصحة المهنية والالتزام يالإجراءات الاحترازية، عند دخول لجان الانتخابات
منى قبل المواطنين، لافتا إلى وجود مندوب من الصحة في كل لجنة.