السبت 24 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مواجهة ودية.. خبر غير سار من اتحاد الكرة بشأن معسكر المنتخب القادم

الكويت.. مشاجرة بالسواطير ودهس بالسيارات (فيديو)

" الكلب الأخضر" يثير ضجة في إيطاليا

الصحة العالمية تحذر : الشهور القادمة صعبة وبعض الدول علي طريق خطر

كوريا الشمالية تحذر من الغبار الأصفر القادم من الصين

«مسجد الجن».. لماذا سُمي أغرب مسجد في مكة بهذا الاسم؟

نشر رسوم مسيئة للرسول.. وموقف فرنسا صادم

اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا

وفاة محافظ كفر الشيخ الأسبق نبيل حلاوة

دراسة: كورونا تسبب في زيادة عدد "السناجل" في العالم

ADS
 

محافظ الأقصر: الإقبال على التصويت في الانتخابات غير مسبوق

كبار السن فى الانتخابات
أرشيفية
 
السبت، 24-10-2020 12:20 م إيمان هاني


أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن كل لجان انتخابات مجلس النواب فتحت في مواعيدها المحددة لاستقبال الناخبين بمحافظة الاقصر.
وأضاف "ألهم"، خلال اتصال هاتفي في التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، أن هناك إقبال شديد من قبل المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في بعض المناطق، متوقعا أن تكون نسبة التصويت مرتفعة.
وأوضح محافظ الأقصر، أن الإقبال اليوم يفوق نسبة الإقبال في انتخابات الشيوخ وربما يفوق كل الاستحقاقات السابقة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام يالإجراءات الاحترازية، عند دخول لجان الانتخابات منى قبل المواطنين، لافتا إلى وجود مندوب من الصحة في كل لجنة.

 

إقرأ ايضا

هاني شاكر وفلوكس

وفاء الكيلاني تبكي هاني شاكر علي الهواء

كفر الشيخ

وفاة محافظ كفر الشيخ الأسبق نبيل حلاوة

الإعلامي محمد موسي

صادم.. موسى: ألف سيدة معرضة للسجن

أخبار متعلقة

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

متى يلجأ الزوجين للطلاق.. المفتي يجيب

الانتخابات

رسالة عاجلة من "الوطنية للانتخابات " لـ الناخبين

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

" هو مش نبي " .. سر خطير عن عبد الناصر ينشر لأول مرة

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية عن المديرة المقالة: لم أكن قاسيًا معها وتلقيت تهديدات

يببببببببببب

فتاة تبكي " أحمد موسى" على الهواء

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

محافظ الإسكندرية عن هدم فنار العجمي: راحة المواطن تهمنا