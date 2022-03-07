مجلس الوزراء يعلن أول عقاب من نوعه بحق 485 مواطنًا.. ماذا فعلوا؟

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أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، في 9 محافظات.

ويعد هذا هو أول تطبيق للقرار الحكومي الذي أعلن في فبراير الماضي، بأن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، وستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيانه أن "رئيس الوزراء تلقى تقريراً مفصلاً تضمن بياناً ببيانات الذين قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، في 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا".

وأشار إلى أنه "تم رصد حالات التعدي بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسؤولي الأجهزة المعنية".

ولفت إلى أنه "جار إعداد بيان بباقي المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور".