الأربعاء، 10-02-2021
09:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استطلعت مجلة " travel inside " السويسرية
والمتخصصة في الشأن السياحي رأي متابعيها من خلال موقعها الإلكتروني للتعرف علي
أفضل الوجهات السياحية في العالم
، وتصدرت مصر
الترتيب متفوقة علي 18 وجهة أخري من
بينها جزر المالديف التي جاءت في المركز الثاني وجزر الكاريبي التي احتلت المركز
الثالث .
و أعلنت المجلة عن هذه النتيجة من خلال موقعها الرسمي لافتة إلي أن المناخ
المتميز لدول شمال أفريقيا بشكل عام ومصر
بشكل خاص إلي جانب التسهيلات التي تقدمها
الدولة المصر
ية للسائحين كان عامل الجذب الأهم للسائحين في الوقت الحالي .
يذكر أن مصر
تستعد لاستضافة أربع بطولات عالم في الأشهر المقبلة وهي:
بطولة العالم
للرماية على الأطباق المروحية في فبراير، بطولتا العالم
للسلاح وللدرجات
في أبريل، وبطولة كأس العالم
للجمباز الفني في يونيو، لتكون مصر
على موعد مع عام رياضي
استثنائي.