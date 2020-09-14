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متحدث الوزراء: لجنة الأزمات تنعقد بشكل مستمر لتقييم الأوضاع

نادر سعد
متحدث الوزراء
الإثنين، 14-09-2020 11:34 م المصريون ـ متابعات
علق المستشار نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، على تنظيم معرض الكتاب فى موعده خلال يناير المقبل، أم لا، قائلاً:" أى نشاط فى يناير له حديث آخر.. لأننا لا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائى فى هذا الشهر ولجنة الأزمات تنعقد بشكل دورى لمقارنة الأوضاع على الأرض ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة التى تحافظ على عودة الحياة اتباع الإجراءات الصحية معاً".
وأضاف " سعد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما تم اتخاذ قرار بشأنه هو معرض الإسكندرية  بحضور 50% وبمكان مكشوف.

وأكد "متحدث الوزراء"، أن طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغ مليون و100 ألف طلب، مشيراً إلى أن مؤتمر رئيس الحكومة، كان له مفعول إيجابى كبير.
وتابع:" بدأنا نلحظ تزاحم فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولذلك الوحدات المحلية ستعمل حتى التاسعة مساءً حتى نقلل التزاحم ونشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع:"البعض يعمل فى أيام العطلات الأسبوعية"
ولفت "متحدث الوزراء"، إلى أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخراً، لقت هواء فى الشارع ونتج عنها تحرك إيجابى.

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