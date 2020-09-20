الأحد، 20-09-2020
12:47 ص
المصريون ـ متابعات
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري
، إن مصر تمر الآن بفترة موسم الفيضان
التي بدأت في بداية شهر أغسطس، وتستمر لمدة 3 شهور.
وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي، لافتًا إلى أن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي متواجد منذ الأمس في أسوان، لتفقد المنشآت المائية الخاصة بالسد العالي.
ولفت إلى أن موسم السيول
بصدد أن يبدأ ما بين فترة الخريف والشتاء، لافتَا إلى أن الوزارة تتابع كافة مخرات السيول
وشبكات الترع والمصارف، للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال أي كمية من المياه، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.