الخميس 27 أغسطس 2020
توقيت مصر 04:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن عدد إصابات كورونا

عاجل.. الحكومة تعلن عن وظائف براتب 7 آلاف جنيه

ارتفاع جنوني في حصيلة إصابات كورونا بفرنسا

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

وفاة الإعلامية عفاف عبدالرازق

أمريكا توجه اتهامًا رسميًا لإسرائيل

بيان من النائب العام بعد هروب7 متهمين بقضية تحرش

فيديو غير مسبوق لأكبر انفجار نووي في التاريخ

سوريا تطرح دواءً معتمدًا في علاج كورونا

قرار كويتي سار للوافدين المنتهية إقامتهم

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

متحدث الحكومة يكشف عن حل سينهي معاناة هؤلاء المواطنين

سعد
 
الأربعاء، 26-08-2020 09:26 م الطيب حسين
تحدث نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اتخاذ الحكومة لقرار بشأن المشروعات القومية، موضحًا أن الشركات المنفذة للمشروعات لم تتقاعس، والتأخير نتيجة لظروف قهرية وهي جائحة كورونا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن تبطين الترع يضمن أن المياه ستصل لنهاية الترع، ما ينهي مشاكل الفلاحين، ونستهدف الانتهاء من 1000 كيلو متر كل 3 شهور من تبطين الترع.

واستكمل أن الري الحديث يساعد في توفير الأسمدة والمياه، ويساعد في توفير جودة عالية للمحاصيل وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه يساهم في توفير كميات كبيرة من المياه ووجود المحاصيل.

واختتم تصريحاته، أن الدولة تبذل مجهودًا للحفاظ على سواحلنا وشواطئنا في ظل التغيرات المناخية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة تقدر 3.1 مليار جنيه.
 

إقرأ ايضا

الحكومة: فرض رسوم على رسوب طلاب الجامعات يحقق العدالة

طارق شوقي

وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد

تفاصيل المعركة.. هجاء بين نجل القرضاوي وتركي الحمد

تفاصيل المعركة.. هجاء بين نجل القرضاوي وتركي الحمد

 