الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدولة عربية.. شقيقان يكفَّرا والدتهما ويقتلاها عمدا والمحكمة تعدمهما

لهذا السبب.. أمر الملك فاروق بإيداع إسماعيل ياسين مستشفى المجانين

داعية سعودي: الناس كرهت فلسطين بسبب الإخوان.. اليهود أرحم

مختار نوح : " هذا الإعلامي يحتضر الآن "

" ما علاقة محمد صلاح" ..عصابة تنصب علي المواطنين

نهاية صادمة.. شلال يبتلع عروسا أمام عريسها

بعد أزمة رضوى الشربيني.. الإفتاء: الحجاب جمال وتكليف إلهي

في اليابان.. 80 ألف مواطن أعمارهم تتجاوز 100 عام

هل يكون " رونالدو " ضحية كارثة " يوفنتوس "

الجارالله لعريقات: تعبنا منكم.. فلسطين قضيتكم مش قضيتنا

" ما علاقة محمد صلاح" ..عصابة تنصب علي المواطنين

محمد صلاح
محمد صلاح
الثلاثاء، 15-09-2020 10:10 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الشرطة قبضت على عصابة بكفر الشيخ، تنصب على المواطنين باسم التبرعات، ومساعدات اللاعب الدولي محمد صلاح، مستغلة أن "صلاح" مشهور في عطائه الإنساني ومساعدات الفتيات على الزواج.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، قائلا: "اسم محمد صلاح مفعوله سحري في النصب".
وتابع :" هذه العصابة تجمع معلومات عن العائلات التي ستقوم بالنصب عليها، وبعد الدخول إلى منازلهم يتم تخديرهم ومن ثم سرقة جميع الذهب الذي تمتلكه الأسرة".

إقرأ ايضا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى

علينا الاستعداد للأسوأ.. الوزراء يصدم المواطنين بشأن كورونا

بدر العامر

داعية سعودي: الناس كرهت فلسطين بسبب الإخوان.. اليهود أرحم

ببببببببب

مواطن يستغيث بـ"الإبراشي" والسبب تصالح مخالفات البناء

أخبار متعلقة

ببببببببب

مواطن يستغيث بـ"الإبراشي" والسبب تصالح مخالفات البناء

وزير التموين

صاحبة فيديو تموين "الدلنجات" تكشف مفاجأة عن الواقعة

محمد منار عنبة

وزير الطيران: روحت بنفسي علشان أتأكد من هذا الشيء

وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج

"لن نخدش خصوصية أحد" التضامن تعلن تركيب كاميرات مراقبة بدور الأيتام

عععععععععع

محافظ الفيوم لأصحاب مخالفات البناء: سأخذ الأرض بما عليها

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

عمرو حنفي: "أول مرة أشتغل محافظ"