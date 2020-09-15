" ما علاقة محمد صلاح" ..عصابة تنصب علي المواطنين

الثلاثاء، 15-09-2020
10:10 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي وائل الإبراشي
، أن الشرطة قبضت على عصابة بكفر
الشيخ، تنصب على المواطنين باسم التبرعات، ومساعدات اللاعب الدولي محمد صلاح
، مستغلة
أن "صلاح" مشهور في عطائه الإنساني ومساعدات الفتيات على الزواج.
وأضاف "الإبراشي
"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"،
المذاع على فضائية "الأولى
"، قائلا: "اسم محمد صلاح
مفعوله سحري في
النصب".
وتابع :" هذه العصابة تجمع معلومات عن العائلات التي
ستقوم بالنصب عليها، وبعد الدخول إلى منازلهم يتم تخديرهم ومن ثم سرقة جميع الذهب الذي
تمتلكه الأسرة".