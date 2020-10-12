ما علاقة كلينتون... مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

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هيلارى كلينتون
كيلنتون
 
الإثنين، 12-10-2020 10:55 ص إيمان هاني


عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبات منسوبة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن كلينتون هي "البوسطجي" الذي فضح أوباما في الوطن العربي، حيث كانت تنشر الفوضى للتخريب في مصر والعالم العربي.

وأضاف ، هيلاري كلينتون اجتمعت مع حمد بن جاسم لإحداث فوضى في مصر، مؤكدًا أن المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية لا زالت مستمرة.

وتابع:" هيلاري كلينتون طلبت من المعزول محمد مرسي إعادة هيكلة وازارة الداخلية، مشيرًا إلى أن محمد البلتاجي قدم مشروع قانون في مجلس الشعب الإخواني لهيكلة وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن الأجهزة السيادية في الدولة تحميها من أي مخططات خارجية.

وواصل حديثه:" هيلاري كلينتون قالت لـ محمد مرسي: هبعتلك وفود أمنية أمريكية لهيكلة جهاز الشرطة المصري"، معلقًا: "هو في أكثر من كده خيانة وتجسس"، مضيفًا أن الإخوان كانوا يقولون لأمريكا سمعًا وطاعة، لافتًا إلى أن محمد مرسي لم يصدر أي تصريح ضد إسرائيل خلال فترة حكم الإخوان".

 

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