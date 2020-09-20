ما علاقة عكاشة .. وزيرة الصحة: إحنا أول دولة تفعل هذا الشيء

الأحد، 20-09-2020
10:26 ص
إيمان هاني
أعلنت
الدكتورة هالة زايد
، وزيرة الصحة
، أن مصر أول دولة تخصص مستشفى للمرضى النفسيين المصابين
بـ"كورونا
"، بفضل الدكتور أحمد عكاشة، لكون هؤلاء المرضى يحتاجون لمعاملة
خاصة.
وأضافت
"زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصرى أفندى"، المذاع على
"القاهرة والناس"، أن الوزارة خصصت مستشفى القاهرة الفاطمية للمرضى النفسيين
الذين أصابهم فيروس كورونا
، معقبة: "اخترنا أن تكون في وسط القاهرة، وأيضا الدكتور
عكاشة وجهنا للاستعانة بأطباء أمراض صدرية، لمساعدة المرضى".
وتابعت:"
الإنسان يحتاج إلى التواصل، لأن التباعد يؤثر على الصحة
العامة، معقبة: "أتمنى
أن ألتقي مع الدكتور أحمد عكاشة لمبادرة للصحة العامة، لنعبر آثار الجائحة، التي لا
نعرف متى تنتهي، ليكون ملفًا تتبناه الدولة المصرية".