الأحد، 04-10-2020
10:29 ص
عقب
الإعلامي محمد الباز
، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية إصابة لاعب المنتخب الوطني
وليفربول الإنجليزي محمد صلاح
بفيروس كورونا
المستجد.
وقال
"الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار
" المذاع على فضائية
"النهار
": "الإصابة بكورونا مش عيب ومفيهاش أي حاجة غلط".
وتابع
:"الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن رسميًا أن مهاجمه المالي ساديو
ماني قد أصيب بالفيروس التاجي، ولكنه في الوقت ذاته لم يتم تأكيد خبر إصابة صلاح أو
تم نفي وفي انتظار الأخبار الرسمية من النادي الإنجليزي".