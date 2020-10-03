ماذا قال السيسي بشأن التخفيف على المواطنين؟

السبت، 03-10-2020
07:53 م
الطيب حسين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي
حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي
اليوم السبت مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، و رؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.