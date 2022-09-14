ماذا دار بين «السيسي» وأمير قطر في الجلسة المنفردة؟

الأربعاء، 14-09-2022
01:07 م
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية
الدوحة
، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر
.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي
والأمير تميم
بن حمد، عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الأمير تميم بن حمد رحب بالزيارة التاريخية
للرئيس المصري في قطر في أول زيارة رسمية إلى الدوحة
، والتي تأتي تتويجا لمسار
التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيدا بالروابط الأخوية
التي تجمع بين البلدين.
وتابع المتحدث: "أمير قطر
أعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة
للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة، مع تأكيد حرص قطر على تعزيز أطر التعاون
الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة
الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها".
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير قطر
تميم بن حمد التوقيع على مذكرة
تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة
التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون
في مجال الموانئ بين مصر وقطر.
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممثلي رابطة رجال الأعمال
القطريين، في مقر إقامته بالدوحة
.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام
راضي بأن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين
مصر ودولة قطر، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون
الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات
المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في
إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.