ماذا حدث في مقصورة كبار الزوار.. عارضة أزياء تلاحق ترامب بهذه الفضيحة

الجمعة، 18-09-2020
11:00 ص
عبد القادر وحيد- متابعات
أكثر من واقعة تحرش واغتصاب وجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، حيث نشرت صحيفة الجارديان
تقريرا تضمن اتهاما من عارضة أزياء
سابقة بأن ترامب
اعتدى عليها جنسيا وتحسس جسدها
في بطولة التنس
المفتوحة في الولايات المتحدة عام 1997.
وفي تقرير الجارديان فإن عارضة الأزياء إيمي دوريس قالت إن
ترامب
اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به في ملاعب البطولة
وكانت وقتها في الرابعة والعشرين.
بينما نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، صحة
ما ذكره التقرير، حيث أكدت جينا إليس المستشارة
القانونية لحملة ترامب
" أن الادعاءات خاطئة تماما.
وأضافت أننا سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة
الجارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أدلة.