ماذا حدث في دولة أوربية بعد حرق المصاحف (فيديو)

السبت، 29-08-2020
12:00 م
عبد القادر وحيد- متابعات
سادت حالة من الغضب في السويد
، عقب أعمال عنف معادية
للإسلام، وحرق
نسخ من القرآن الكريم.
وكانت الشرطة السويد
ية أعلنت اندلاع أعمال عنف واحتجاجات
في مدينة مالمو، أمس، حيث اشتبك المحتجون مع الشرطة وأضرموا النار في إطارات السيارات.
جاء هذا عقب قيام أنصار اليمين
المتطرف، بإحراق نسخة من القرآن
في المدينة.
ونشر موقع روسيا اليوم أن الشرطة تعمل على استعادة النظام
والسيطرة على الأوضاع، لكنها لم تتمكن من ذلك.
كما شهدت المدينة مظاهرة لليمينيين المتطرفين بعد منع زعيم
حزب "النهج الثابت" اليمين
ي المتطرف الدنماركي راسموس بالودان من اجتماع
مع أنصاره في مالمو ومنعه من دخول السويد
عند الحدود.