الخميس 17 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمريكا تعلن هوية رئيس فلسطين القادم

النيابة تصدم «أحمد حسن وزينب» بقرارها

بيان من الإفتاء عن «فيروس الإخوان»

رمضان عبدالمعز: النبي أعجب بعنترة بن شداد

صفقة جديدة لـ ليفربول بـ 30 مليون يورو

موجة جدل.. البلوجر "بدر خلف" يجري اختبار حمل: مفيش مبروك

صدمة في سان جيرمان

ليس من الإسلام .. نصير: النقاب عادة يهودية

استخدموا "بخ الثعبان".. خلاف بين العرافين على نجاح ترامب أم بايدن

بسمة وهبة : أي حد هيقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض (فيديو)

ليس من الإسلام .. نصير: النقاب عادة يهودية

الدكتورة آمنة نصير
أمنة نصير
الخميس، 17-09-2020 02:10 م إيمان هاني

أكدت الدكتورة آمنة نصير، المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أن النقاب عادة يهودية وليس من الإسلام، و للريبة وليس للتقوى، معقبة :"النقاب يُعتبر تناقدًا مع الآية القرآنية والتي تُشير إلى غض البصر، متسائلة: "أي بصر أغضه طالما هناك نقاب ولا أرى شيئًا".
وأضافت "نصير"، خلال لقائها مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أن من يتشبه في ارتداء النقاب لأمهات المؤمنات هم لهم خصوصيات خاصة وليسوا كأحد من النساء على وجه الأرض ولكنهم يأخذوا ما يحلو لهم دون استكمال باقي الحكم وهو بمثابة جدال عقيم.
وطالبت المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، المرأة بأن ترتدي ما تشاء بحيث لا يُلفت النظر ولا يُظهرها بمظهر يُستهان بها وتلبس ما تريد بأن يكون لباس كاسي مغطي جسدها ومحتشم الذي لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر إليها.



إقرأ ايضا

ييييييييييييييي

رمضان عبدالمعز: النبي أعجب بعنترة بن شداد

استخدموا "بخ الثعبان".. خلاف بين العرافين على نجاح ترامب أم بايدن

استخدموا "بخ الثعبان".. خلاف بين العرافين على نجاح ترامب أم بايدن

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم : المدرس الشاطر يقدر يعمل 3 الاف جنيه في ساعتين

أخبار متعلقة

الدكتورة آمنة نصير

من جديد حرب تجميد البويضات تشتعل ..و أمنة نصير تعلق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى

علينا الاستعداد للأسوأ.. الوزراء يصدم المواطنين بشأن كورونا

سيدة القطار والمجند

مفاجأة .. شاهد ماذا قال محصل واقعة "سيدة القطار" عن الكمامة

ممممممممممم

أصغر مأذونة في مصر: اللي بتشوفوه في الأفلام مبيحصلش معانا

سد النهضة

انهيار جزء بسد النهضة .. خبير يفجر كارثة عن فيضان السودان

جثة

قتلها بالكهرباء و سرق أعضاءها.. رواية كارثية بمقتل الطفلة أروى