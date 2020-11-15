لم يزر القرية والفرح أقيم بالقاهرة.. مفاجأة تقلب الموازين بإصابة صلاح

الأحد، 15-11-2020
11:44 ص
إيمان هاني
فجر
ماهر شتية، عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون
، مفاجأة من العيار الثقيل ، بشأن اصابة محمد صلاح
نجم المنتخب
الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ، بفيروس كورونا.
وأضاف
خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على
قناة
صدى البلد، أن محمد صلاح
جاء من إنجلترا إلى فرح شقيقه مباشرة، والذي أقيم في فيلا
بمدينة العبور في القاهرة بحضور 70 شخصا.
وكشف
ماهر شتية، عمدة قرية نجريج عن أن محمد صلاح
لم يذهب إلى قرية نجريج، وتواجد في فرح
شقيقه الذي أٌقيم في القاهرة وتم إجراء مسحات وتطهير لقرية نجريح، للأشخاص الذين تواجدوا
في الفرح من قرية نجريج من أقارب محمد صلاح
، أو أصدقاء العريس والعروسة المقربين.