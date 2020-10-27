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لميس الحديدي: الرئيس قال دي مسألة حياة أو موت

الإعلامية لميس الحديدي
الحديدي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:37 ص إيمان هاني
علقت الإعلامية لميس الحديدي على عودة مفاوضات سد النهضة اليوم ، قائلة:" بعد جمود شهرين من المفاوضات تعود وتسأنف اليوم".
وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "أون"، بأن المفاوضات تنطلق بمشاركة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، معقبة:" وزير الخارجية السفير سامح شكري قد لا يشارك في الجولة لارتباطه سابقاً بالسفر للخارج".
وتساءلت : "هل تأخذنا هذه الجولة لاتفاق ؟ خاصة بعد جدل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها الجمعة وأثارت الجدل مشيرة إلى أن مصر لم تتحدث على الإطلاق لا على
الصعيد الرسمي أو غير الرسمي عن تهديدات باستخدام القوة في حل أزمة سد النهضة".
وأكملت: "بالعكس القيادة السياسية المصرية في كافة المحافل كانت هادئة منضبطة في تصريحاتها ومتمسكة بالهدوء وهدوء النفس بشكل فوق المعتاد وكل التصريحات كانت منضبطة رغم تأكيد الرئيس السيسي مراراً وتكراراً أن مسألة سد النهضة مسألة حياة أو موت ".
 

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