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للعام الثالث.. قافلة طلابية لتوزيع "البطاطين" على مرضى شلل الأطفال (صور)

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للعام الثالث.. قافلة طلابية لتوزيع "البطاطين" على مرضى شلل الأطفال (صور)
 
الثلاثاء، 09-02-2021 10:03 م

نظم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية المستدامة وجامعة المستقبل في مصر، اليوم، قافلة إنسانية، لتوزيع البطاطين على أسر أطفال المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي "شلل الأطفال سابقاً" في إمبابة بمحافظة الجيزة، بمشاركة الإعلامي طارق علامة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. 

وتعتبر هذه الحملة هي الثالثة من نوعها خلال 3 أعوام بدأت منذ عام 2019 وحتى الآن، يطلقها المجلس العربي بالتعاون مع مؤسسة وجامعة المستقبل لدعم  أسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات والمعهد القومي، بمشاركة الإعلامي طارق علام، في إطار جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   

وشارك طلاب جامعة المستقبل في مصر كمتطوعين في توزيع البطاطين  على الأسر أطفال معهد شلل الأطفال الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للمجلس العربي للمسؤؤلية المجتمعية ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.  

وقبل أيام وزع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة وجامعة المستقبل قافلة أخرى لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا في بعض محافظات الجمهورية مثل محافظة بني سويف و محافظة الشرقية ودور الايتام بمحافظتي القاهرة والحيزة 

وحرص المجلس أثناء هذه القافلة وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وأيضا بهدف توعية الطلاب بأهمية ودور المسئولية المجتمعية والإعلاء من شأن وقيمة المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا.







 

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