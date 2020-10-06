لجنة مكافحة كورونا توضح طريقة انتقال الفيروس عبر الهواء

الثلاثاء، 06-10-2020
09:13 م
أحمد سالم
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، إن فيروس كورونا
لا ينتقل عبر الهواء كما يشاع من بعض الأشخاص، موضحة أن هذا الموضوع قُتل بحثًا.
وأضافت "العسال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا
ينتقل عن طريق الرذاذ، عندما تكون المسافة أقل من متر.
ولفتت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
إلى أن الفيروس
إذا كان ينتقل عن طريق الهواء كانت سيكون هناك ملايين الإصابات، ومن كان يجلس فى غرفة وبها مصاب كان سيصاب الجميع.
وأشارت إلى أن الأدوية الخاصة بـ بروتوكول العلاج الخاصة بفيروس كورونا
متوفرة، ونتيجة لنقص الإعداد هناك كميات كبيرة من العلاج وهناك أماكن كثيرة فى المستشفيات فارغة.
وأوضحت أن هناك بعض التعديلات فى بروتوكول العلاج الخاصة بفيروس كورونا
، موضحة أن هذا ناتج عن الأبحاث التي تمت فى الفترة الأخيرة.