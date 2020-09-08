لازم تتصادر.. الهلالي يطالب الدولة بهذا القرار

طالب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بمصادرة أموال جماعة الإخوان خارج مصر، قائلا: "أموال الإخوان لازم تتصادر".

وأضاف "الهلالي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تنظيم الإخوان يمتلك أموالاً طائلة خارج مصر، وهذا المال يمكنه فعل أشياء كثيرة، لأنه في يد بغير رقابة.

وتابع: "أى ميزانية فى أى دولة تخضع لأجهزة رقابية، أما فى يد تلك الجماعة، لا يوجد رقابة ويفعلون به ما يخدم مصالحهم فقط، لذلك لابد من مصادرة تلك الأموال وتقنين ذلك المال لصالح الشعب".



