الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 14:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حريق ضخم بمستودع للخيام بالرياض

كابتن الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدورى حتى لو تعاقد مع ميسي

المالية: إحباط 2499 عملية تهريب وتحصيل 934 مليون جنيه رسوم وغرامات

أوقاف المنيا تكشف حقيقة هدم مسجد الفتح بسمالوط

هاني شاكر منفعلا: حالنا بقى صعب

قتلها بالكهرباء و سرق أعضائها.. رواية كارثية بمقتل الطفلة أروي

سجن مشدد لـ 13 من حراس الملكة إليزابيث بسبب كورونا

تفجير انتحاري في كركوك و إصابة أفراد من الشرطة

إطلالة خاطفة.. طبيبة باحتجاجات العراق تخطف الأنظار

استغاثة دولية لإنقاذ المتضررين من السيول في السودان

لازم تتصادر.. الهلالي يطالب الدولة بهذا القرار

 
الثلاثاء، 08-09-2020 01:23 م إيمان هاني
طالب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بمصادرة أموال جماعة الإخوان خارج مصر، قائلا: "أموال الإخوان لازم تتصادر".
وأضاف "الهلالي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تنظيم الإخوان يمتلك أموالاً طائلة خارج مصر، وهذا المال يمكنه فعل أشياء كثيرة، لأنه  في يد بغير رقابة.
وتابع: "أى ميزانية فى أى دولة تخضع لأجهزة رقابية، أما فى يد تلك الجماعة، لا يوجد رقابة ويفعلون به ما يخدم مصالحهم فقط، لذلك لابد من مصادرة تلك الأموال وتقنين ذلك المال لصالح الشعب".

إقرأ ايضا

جثة

قتلها بالكهرباء و سرق أعضائها.. رواية كارثية بمقتل الطفلة أروي

غضب بعاصمة عربية.. شارع باسم قاسم سليماني

غضب بعاصمة عربية.. شارع باسم قاسم سليماني

داعية سعودي يحذر من الحلف " بحق لا إله إلا الله"

داعية سعودي يحذر من الحلف " بحق لا إله إلا الله"

 

أخبار متعلقة

أديب

أديب: فيه رزالة وغلاسة هتحصل الأيام الجاية

حسني مبارك

هذا ما قاله مبارك عن تورط "والي" بقضية المبيدات المسرطنة

الإعلامي عمرو أديب

قدرها 20 ألف جنيه.. أديب يعلن مكافأة لمن يفعل هذا الأمر

أديب

اقتراح رفضه السيسي.. سر ينشر لأول مرة عن مدينة العلمين

الفيضانات بتونس

"الري" عن معدلات الفيضان :" كله خير"

عمرو أديب

أديب عن قضية "الفيرمونت": "عايزينا نطبق القانون ولا نطبط"