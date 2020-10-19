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لأول مرة.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
 
الإثنين، 19-10-2020 10:16 ص إيمان هاني


أكد محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أنه حتى الآن لم يحدد جدول زمني لعودة مفاوضات سد النهضة.
وأضاف "السباعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" بأن تصريحات وزير الري أمس أكدت أنه لا خلاف على الثوابت المصرية في عملية التفاوض وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصاله مع رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب أفريقيا.
وتابع :"نرفض أي قرار أحادي، ونأمل عودة المفاوضات وحل الخلافات دبلوماسيًا ولكن هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي، معقبا: "الأيام القادمة سوف تفزر عن رؤى أخرى فيما يتعلق بهذه المفاوضات".

 

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