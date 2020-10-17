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لأول مرة.. الباز يكشف سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي

لأول مرة.. الباز يكشف سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي

العالم المصري فاروق الباز
الباز
 
السبت، 17-10-2020 01:20 م إيمان هاني

كشف العالم المصري الكبير فاروق الباز ، سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي، قائلًا: "ده حاجة عادي جدًا مكنتش منتظرها خالص لأنها جاية من الاتحاد العالمي لعلوم الفلك، وأنا مش فلكي أنا جيولوجي".
وأضاف "الباز"، خلال لقاء خاص مع برنامج "رقم وطني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا:" يتم تسمية الكواكب وفقًا للفلكيين، تكريم عظيم جدًا بالنسبة إليه ".
وتابع:" أنهم قاموا بذلك أثناء العيد الخمسين لرحلة أبولو 11، لأنه كان أحد المساهمين في هذه الرحلة ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ".


 

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