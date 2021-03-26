كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج

الجمعة، 26-03-2021
09:34 م
عقب هذا الحادث الأليم الذي أحزن قلوبنا جميعاً أبناء الشعب المصري العظيم ننعى ببالغ الحزن والأسى، شهداء حادث قطار الصعيد بمحافظة سوهاج
من أبناء الشعب المصري، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم.
ونيابة عن شباب محافظة المنيا
، أعرب وحيد محمود ابوكفافي وحمادة القاياتي عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وقال وحيد ابوكفافي وحمادة القاياتي. إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم.
وأكد شباب المنيا
أن مصر ستظل عظيمة ولن ينال منها الإرهاب الخسيس، وستبقى قواتنا المسلحة متمثلة في رجالها الأبطال البواسل ماضية في دحر الإرهاب بكل أشكاله.