كريمة يعلق علي اختفاء حمل زوجة بسبب الجن

الجمعة، 13-11-2020
10:12 ص
إيمان هاني
علق
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ بجامعة الأزهر، ادعاء البعض باختفاء جنين من بطن سيدة، دون
إجهاض بسبب الجن
، إن "السحر ذكر في القرآن على أنه جريمة منكرة، وهو لا يؤثر بذاته"
وأضاف
"كريمة"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية
"الأولى
"، أن سحرة فرعون لم يقلبوا العصي إلى ثعابين حقيقية، ولكنهم خدعوا
الناس بصريًا، أما ما فعله النبي موسى عليه السلام بتحويل العصى بثعبان كان حقيقيًا.
وتابع
:" الجن
ليس لهم علاقة مطلقة بالحمل، لافتَا إلى أن سبب الجدل حول اختفاء الحمل
قد يكون بسبب ما يسمى بالحمل الكاذب، ولكن البعض قد يصدق كلام "الداية"،
ولا يصدق كلام الدين او الطب، مشددًا على ضرورة عدم اقحام القرآن في الاساطير والأوهام.