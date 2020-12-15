"كريمة" يطالب "مظهر شاهين" بتطليق زوجته على الهواء

الثلاثاء، 15-12-2020
12:19 م
إيمان هاني
وضع
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، الشيخ مظهر شاهين
، الداعية الإسلامي، في
موقف محرج للغاية مطالبا إياه بإلقاء يمين الطلاق على زوجته، إذا كان يصدق ما يقوله
بأن الطلاق الشفوي
لا يقع.
وأضاف
"كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"،
المذاع على "الأولى"، قائلا: "من يتحدثون بأن الطلاق الشفوي
لا يقع،
ينفذون بعض تعليمات منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى أجندات معينة".
وتابع:
"الحديث بأن الطلاق الشفوي
لا يقع، استدراك على الله وعلى الرسول وعلى القرآن..
الإسلام هو دين الدولة ماذا جرى لنا".
من جانبه،
رد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، على الدكتور أحمد كريمة،
قائلا: "أنا مش عايز أزعلك على الهواء، إحنا مفيش حد بيبعتنا يا شيخ أحمد أنا
والشيخ خالد الجندي، والدكتور سعد الدين هلالي قمنا برفع قضية لعدم وقوع الطلاق الشفوي
منذ 2011، ولم يوجهنا أحد مثلما تقول"