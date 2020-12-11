"كان نفسي أكون مذيع".. رجل استضافه الشعراوي 3 أيام بيته .. من هو

الجمعة، 11-12-2020
12:07 م
إيمان هاني
أكد
الشيخ ممدوح عامر
، أنه كفيف منذ ولادته بجانب أخاه الكبير وذلك لم يمنعه من ممارسته
للحياة وخوض العديد من التجارب المختلفة كقيادة الدراجات والسيارات.
وأوضح "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة
اليوم"
المذاع عبر فضائية "الحياة
" ، أن والديه ساعدوه أن يأخذ التجربة ويحاول أن
يفعل كل الأمور الشاقة التي يفعلها الأطفال مثل تسلق الأشجار لقطف التوت والعوم والجري
مع باقي الأطفال، مؤكدًا أن والده كان يعاقبه
عندما يبالغ ويضغط على نفسه.
وأشار
"عامر" أنه حفظ القران كاملا عند سن 5 سنوات فقط وكان حفظ القران في تلك
السن حدث نادر جِدًّا بجانب أن الشيخ جاد الحق والدكتور سامي محمد متولي الشعراوي كان
يختبروه ونجح في الاختبار ودخل المدرسة إلى الصف الثالث الابتدائي مباشرة.
وتابع:"
الشيخ الشعراوي عندما عرف برغبتي في مقابلته أرسل سيارة خاصة لي واستضافني في بيته
لمدة ثلاث أيام كاملة، لافتًا إلى أنه لم يتوقع
أن يكون مقريء للقرآن الكريم حيث أنه كان يريد أن يكون مذيع للأخبار لكنه وصل إلى شئ
أعظم".